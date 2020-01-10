РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Парковку у дома на улице Зверева в подмосковном Красногорске очистили от снега и наледи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что управляющая компания «Альтернатива-профи» не чистит от снега парковку и подъездные дороги возле дома №4.

«Сотрудниками администрации городского округа Красногорск проведен осмотр внутридворовой территории. Факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены», - сообщил начальник управления транспорта, связи дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

Он добавил, что руководителю УК указали на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке территории.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!», - заключил Владимирский.