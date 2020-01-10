РИАМО - 10 янв. Водитель иномарки задавил главу совета ветеранов столичного района Якиманка Владислава Коленкова, инцидент произошел в центре города, сообщает РЕН ТВ.

«Трагедия произошла около 16:30 на улице Малая Якиманка. Автомобиль Opel Insignia, за рулем которого находился 51-летний безработный мужчина, ехал со стороны Ленинского проспекта и в районе дома №15/20 при повороте направо наехал на человека, лежавшего на проезжей части», - говорится в сообщении.

Пока не предоставлено информации о причинах произошедшей в центре Москвы трагедии. Кроме того, пока неизвестно, почему Коленков лежал на дороге.

Погибшему ветерану было 76 лет.