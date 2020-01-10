РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. В подмосковном Подольске начался турнир по волейболу на призы тренера Александра Гвоздева, в нем принимают участие команды из округа и других муниципалитетов Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Стартовал турнир по волейболу на призы тренера Александра Гвоздева в МБУ «Спорт-Сервис». В спортивных состязаниях, которые организовывает школа олимпийского резерва «Пахра», принимают участие команды юношей 2008 года рождения и младше из разных городов Московской области – Обнинска, Щелково и других», - говорится в сообщении.

Александр Гвоздев — один из сильнейших тренеров по волейболу, а также один из первых организаторов физической культуры в Подольске.