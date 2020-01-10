РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. Рождественскую елку главы городского округа Мытищи посетили 200 человек, сообщается на сайте администрации города.

«Это традиционное мероприятие проводится более 20 лет. На рождественскую елку пришли в основном дети, которые воспитываются в многодетных семьях. <...> Организаторами мероприятия выступили управление образования, управление культуры и управление по социальной политике администрации города», - говорится в сообщении.

Начальник управления по социальной политике администрации города Наталья Тер-Григорьян отметила, что в многодетных семьях воспитываются три и более детей, они очень хотят посещать праздничные мероприятие всей семьей, со старшими и младшими братьями и сестрами. По ее словам, очень хорошо, что они смогли все вместе посетить мероприятие, получить заряд радостных эмоций и, конечно, подарки.

В сообщении отмечается, что в организации мероприятия приняло участие Мытищинское благочиние. Ребят поприветствовал настоятель Донского храма протоиерей Иоанн Осипов. Сюрпризом для ребят стало волшебное представление «Школа снеговиков» театра «Домой».

В конце елки каждый юный зритель получил сладкий подарок. Мероприятие проходило 9 января в ДК «Яуза».