РИАМО - 10 янв. В поселке Ильинский Раменского городского округа после совместного распития спиртного молодого человека 1995 года убил его знакомый в ходе ссоры, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

7 января в своей квартире без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп молодого человека. Позднее правоохранители установили, что его убили.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого 1998 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Убийство произошло после совместного распития спиртных напитков, в ходе ссоры.

9 января было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.