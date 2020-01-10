РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Воспитанник студии художественного слова «Послушайте!» культурно-просветительского центра «Дубровицы» Подольска Федор Некрасов стал победителем конкурса-фестиваля ART BAZAAR, сообщается на сайте администрации округа.

II Международный рождественский многожанровый конкурс-фестиваль АRT BAZAAR проходил в Москве с 5 по 8 января. Мероприятие организовали при поддержке центра фестивальных и конкурсных программ «На высоте».

«Честь Подольска достойно отстоял воспитанник студии художественного слова «Послушайте!» культурно-просветительского центра «Дубровицы» Федор Некрасов. В номинации «Художественное слово» юный подольчанин удостоен диплома лауреата I степени», - говорится в сообщении.

Конкурс-фестиваль проводится с целью пропаганды отечественной культуры, изучения и сохранения исторического и культурного наследия регионов России, а также для повышения исполнительского мастерства участников, расширения репертуара творческих коллективов и отдельных исполнителей.