РИАМО - 10 янв. Проектно-сметная документация общеобразовательной школы на 275 учеников в селе Тропарево Можайского городского округа получила от Мособлгосэкспертизы положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Провести строительство учебного учреждения поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после обрушения кровли пристройки Тропаревской школы в 2019 году.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства школы на 275 мест, расположенной на улице Школьной», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Строители возведут новую школу по всем современным стандартам, в частности, в ней будут кабинеты для организации урочной и внеурочной деятельности, а также занятий спортом и творчеством.

Кроме этого, прилегающую территорию благоустроят и озеленят, на ней оборудуют спортивные и игровые площадки.

Строительство и ввод школы в эксплуатацию запланированы на этот год.