РИАМО - 10 янв. В Подольске из квартиры на улице Советской накануне госпитализировали молодого человека 1993 года рождения с ножевым ранением, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Было установлено, что ранение потерпевшему нанесла его мать. Ее доставили в отделение полиции.

«Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - отметил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Избранная мера пресечения – подписка о невыезде.