РИАМО - 10 янв. Рабочие завершили возводить в Павловском Посаде на Мишутинском шоссе котельную, которая обеспечит теплом завод по производству картона, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Проект строительства был разработан с учетом современных требований и технологий. Застройщиком котельной выступает ООО «Диапазон», общая площадь объекта составляет 785 квадратных метров.

«После проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний котельной выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.