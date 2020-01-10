РИАМО - 10 янв. Подмосковные стадион и физкультурно-спортивный комплекс заняли призовые места во II национальном конкурсе «Арена» на образцовое спортивное сооружение, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Приятно, когда спортобъекты нашего региона отмечают на подобных престижных конкурсах, как национальный конкурс «Арена», лауреатами которого в этом году стали сразу два сооружения – физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют» и центр спорта «Метеор», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Участие в конкурсе приняли 234 спортобъекта из 60 регионов России, которые недавно принимали международные соревнования и являются центром спортивной жизни малых населенных пунктов в удаленных регионах страны.

Первое место в номинации «Стадионы категории «Б», имеющие трибуны от 1,5 тысяч до 15 тысяч зрительских мест» занял стадион центра спорта «Метеор» в Жуковском, а бронзу получил физкультурно-спортивный комплекс «Салют» в Долгопрудном.

Терюшков отметил, что стадион получил премию за комплексный подход к управлению историческим спортивным сооружением и вклад в развитие гармоничной городской спортивной среды.

Награждение лауреатов пройдет в рамках международной выставки Sports World 15 мая 2020 года в Москве.

«В Московской области на регулярной основе проводится работа по строительству новой и оснащению всеми самыми современными средствами уже существующей спортивной инфраструктуры, что позволяет поддерживать высокий уровень оказываемых услуг и говорить о том, что спортивные центры Подмосковья отвечают всем современным требованиям», - сказал министр.

Он добавил, что это необходимые меры для привлечения максимального количества населения к активным занятиям спортом, а также для того, чтобы именно в регионе проводились соревнования по различным видам спорта.