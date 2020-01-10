РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 янв. В 2019 году при проведении массовых мероприятий в городском округе Домодедово задействовали 2616 сотрудников полиции, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

В администрации муниципалитета в пятницу подвели итоги работы УМВД России по городскому округу Домодедово за 2019 год.

«Для обеспечения общественной безопасности на улицах городского округа за год было задействовано 2616 сотрудников», - сказал начальник УМВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко.

Более 60 сотрудников осуществляли охрану общественного порядка в новогоднюю ночь на площадях округа, где проходили праздничные гулянья. Всего в 2019 году провели 150 массовых мероприятий, в том числе 133 культурно-зрелищных и 17 общественно-политических и спортивных.

Бойко также отметил, что при проведении массовых мероприятий не было допущено серьезных нарушений. К административной ответственности привлекли 63 правонарушителя.

На подведении итогов оперативно-служебной деятельности УМВД России по городскому округу присутствовали председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский, начальник УМВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко, городской прокурор Василий Антонов-Романовский, начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области Олег Филипенко, офицеры и сержанты УМВД России по городскому округу Домодедово.