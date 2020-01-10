РИАМО - 10 янв. Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы оказывают помощь годовалому ребенку, который отравился жидкостью для розжига, сейчас его жизнь вне опасности, но он остается под наблюдением, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца поступил в детское соматическое отделение Ступинской ЦРКБ в состоянии средней степени тяжести. Ребенок выпил химическую жидкость по недосмотру родителей. У него диагностирована токсическая пневмония», - сказала заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова.

На сегодняшний день ребенок остается под пристальным наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное - угрозы для жизни нет.

Врач напомнила жителям Подмосковья, что средства бытовой химии необходимо хранить в недоступном для детей месте.

В частности, жидкость для розжига токсична, но очень похожа на обычную воду, так как не имеет цвета и резкого запаха. Но данный химикат жгучий, и при ее проглатывании дети начинают кашлять. Именно в этот момент она попадает в легкие ребенка и вызывает химический ожог.

Если ребенок смог проглотить жидкость для розжига, то происходит тяжелое поражение почек и печени. Детей, выпивших химикат, не всегда удается спасти.

«Химические ожоги могут быть вызваны самыми разными средствами бытовой химии - для чистки труб, плит, ржавчины, уксусной эссенцией, кристаллами марганцовки, лекарственными препаратами и другим», - отметила Кавындикова.

Она напомнила, что дети, особенно младшего возраста, активно изучают окружающий мир, в том числе пробуют все на вкус. Поэтому основной причиной химических ожогов у малышей остается невнимательность взрослых, за которую их дети расплачиваются своим здоровьем или даже жизнью.