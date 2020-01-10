РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. В новогодние праздники в травмпункт первой городской больницы подмосковного Красногорска обратились порядка 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«С 1 по 8 января в травмпункт КГБ №1 обратились около 600 человек. Пострадавших от петард и фейерверков с каждым годом становится все меньше. В этом году в новогодние праздники всего один человек получил травму от петарды», - говорится в сообщении.

Мужчина пришел в травмпункт с небольшой раной и ожогом первой степени кисти руки. Врачи оказали ему медицинскую помощь.

«Среди распространенных травм все также остаются переломы и ушибы. Врачи говорят, что количество обратившихся за помощью в травмпункт в новогодние праздники такое же, как и в обычные дни», - заключается в материале.