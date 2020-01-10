РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 янв. В Королеве в 2019 году произошло 14 ДТП с участием детей, в которых пострадали 18 несовершеннолетних, погибших нет, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних увеличилось.

«За 12 месяцев 2019 года на дорогах городского округа Королев Московской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет (в 2018 году произошло 9 ДТП), в результате которых 18 юных участников дорожного движения получили травмы (в 2018 году – девять). ДТП с погибшими несовершеннолетними не было», - сказал Адамов.

Всего за 12 месяцев 2019 года на территории Королева произошло 82 учетных ДТП, в которых шесть человек погибли и 88 получили ранения. Дорожные аварии, в результате которых пострадали дети, составили 17% от общего количества учетных ДТП.

Самым распространенным видом ДТП с участием несовершеннолетних являются наезды на несовершеннолетних пешеходов.

Наибольшему риску подвержена возрастная категория до семи лет и от 10 до 14 лет.

Основными причинами ДТП являются переход проезжей части в неположенном месте и нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств.