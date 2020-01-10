РИАМО - 10 янв. На различных площадках в Московской области в течение прошлого года прошло более 1,7 тысячи бесплатных кинопоказов, что свидетельствует о росте почти в два раза с 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В Московской области в течение свыше 10 лет проводятся бесплатные показы произведений кинематографа, в частности, жители региона могут увидеть современные российские художественные, анимационные и документальные фильмы, классику советского кино, новейшие короткометражные картины и мультфильмы.

«В 2019 году всего состоялось 1738 кинопоказов в домах и Дворцах культуры, молодежных и социально-реабилитационных центрах, школах и библиотеках в 50 муниципальных образованиях Подмосковья. Общее количество зрителей превысило 83 тысячи человек. Для сравнения в 2018 году в Московской области состоялся 921 социальный кинопоказ», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Бесплатные показы произведений кинематографа проводят в рамках тематических муниципальных мероприятий, различных акций, фестивалей и проектов, а также некоторые из них могут быть приурочены к памятным и праздничным датам страны.

Например, основными акциями и проектами социально-просветительской работы «Мособлкино» в 2019 году стали: новогодние программы киностудии «Союзмультфильм», проект «Неделя детского кино» в дни весенний школьных каникул, VIII фестиваль анимационного кино «Весенний мультипарад», ХVII фестиваль спортивного кино «Красногорский», VI всемирный фестиваль уличного кино, всероссийская акция «Ночь кино – 2019» и многое другое.

Также серии бесплатных тематических кинопоказов в прошедшем году были приурочены к памятным датам страны: Международный день защиты детей, 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина, 90-летие со дня рождения В.М. Шукшина, День России, День памяти и скорби, День народного единства, День учителя и так далее.

Поддержку в показе классики советского кино оказывает Госфильмофонд России, киноконцерн «Мосфильм» и киностудия «Союзмультфильм».