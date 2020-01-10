РИАМО - 10 янв. С пятницы в офисе по заселению в ЖК SREDA начали принимать первых собственников, которые приобрели недвижимость в жилом комплексе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Офис можно посетить по предварительной записи на сайте.

«Для дольщиков, вложивших свои средства в строительство недвижимости, получение ключей – заключительный этап на пути к переходу квадратных метров в собственность. Подписание акта приема-передачи и вручение ключей говорят о том, что застройщик выполнил перед собственниками все взятые на себя обязательства», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В конце декабря на Рязанском проспекте полностью достроили и ввели в эксплуатацию три корпуса ЖК SREDA. Застройщик – группа ПСН (PSN Group). Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов составляет более 47,3 тысячи квадратных метров. Корпуса рассчитаны на 628 квартир.

Первую очередь проекта ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года.