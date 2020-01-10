РИАМО - 10 янв. Благотворители пожертвовали уже более 3 миллиардов рублей на строительство главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковном Одинцовском округе, сообщается на сайте храма.

«Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны», - отмечается на сайте.

Храм спроектировали в монументальном русском стиле с учетом современных архитектурных подходов и нововведений. Высота храма вместе с крестом составит 95 метров, высота звонницы - 75 метров. Фасады отделают металлом, а своды остеклят. Четыре боковых придела посвятят святым – покровителям родов войск и видов Вооруженных Сил России.

На территории комплекса также создадут галерею «Дорога памяти» длиной в 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия в Великой Отечественной войне. Галерея будет оформлена десятками миллионов фотографий участников войны.

Главный храм Вооруженных Сил РФ возводится на добровольные пожертвования. Планируется, что его откроют в 2020 году.