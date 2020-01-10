РИАМО – 10 янв. В Великобритании готовят собственные санкционные механизмы, под них могут попасть и некоторые граждане РФ, которые подозреваются в нарушении прав человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Financial Times, новые независимые санкционные механизмы представят в феврале, когда Великобритания выйдет из состава Европейского союза.

«Эксперты уверены, что после этого Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая свои ограничительные меры с 27 другими странами ЕС», - говорится в сообщении.

На референдуме, который провели летом 2016 года, большинство британцев высказались за выход Лондона из ЕС. Все это время стороны пытаются согласовать выход Великобритании из ЕС.