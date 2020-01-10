РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Выпускники подмосковного Подольска могут подать заявление на участие в ЕГЭ в текущем году до 1 февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Выпускники Подольска могут подать заявления на участие в ЕГЭ-2020 до 1 февраля включительно. ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа – досрочный с 20 марта по 13 апреля, основной с 25 мая по 29 июня и дополнительный с 4 по 22 сентября», – говорится в сообщении.

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. А выпускники прошлых лет – в комитет по образованию администрации округа по адресу: улица Веллинга, дом 3, подъезд 1, кабинет 2. Телефон для справок: 8(496)763-61-78.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

Для обучающихся экстернов по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Выпускники могут выбрать только один уровень ЕГЭ по математике, базовый или профильный.

Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.