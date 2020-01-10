РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова в пятницу встретилась с детьми из Донецкой народной республики, которые проходят курс реабилитации в образовательном центре «Созвездие» подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Те волшебники, которые работают в «Созвездии», сделали невозможное – дети начали улыбаться. Буквально каждый шаг ребят расписан – по реабилитационным и медицинским мероприятиям, по психологической разгрузке и культурным мероприятиям. Надеюсь, ребята, которые пройдут реабилитацию в этой первой группе, получат хорошие результаты», – сказала Семенова.

Она добавила, что дети приехали в Красногорск 6 января. Реабилитация продлится 3 недели. Уже 23 января в Красногорск приедет следующая группа детей из Донецка. Кроме того, есть планы провести курс реабилитации в июне.

«Вторая группа будет очень тяжелая с точки зрения медицинских показаний и диагнозов. К сожалению, там детки без конечностей, и курс реабилитации будет сложнее», – добавила Семенова.

Она отметила, что красногорский центр «Созвездие» уникален не только для России, но и для Европы, он дает детям возможность восстановиться полным курсом.

«Здесь пять в одном – консультации, реабилитация, лечение, социализация, образовательный процесс – от детсадовского возраста до профобразования. Дети порой очень сложные, и к ним нужен особенный подход», – подчеркнула Семенова.

Советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко выразила благодарность директору центра Сергею Сюрину, Екатерине Семеновой, РЖД и всем, кто способствовал приезду детей ДНР в Красногорск.

«Шестой год идет на нашей земле страшная война. Сегодня здесь ребята, которые не просто пострадали, а чьи семьи разрушены. Есть ребята, чьи родители погибли. Это дети, которые были ранены и получили инвалидность. Огромное счастье видеть их смеющиеся лица. На вопрос, хотят ли они домой, ребята отвечают: «Нет, хотим остаться!». Это значит, что дети счастливы здесь», – отметила Федоренко.

Она добавила, что у двоих ребят появилась возможность восстановить зрение, пострадавшее в результате ранения.

В пятницу юные пациенты центра прошли ряд процедур: побывали в кабинетах механотерапии и робототехнических методов реабилитации, спелеопещере, бассейне, приняли кислородные коктейли и выполнили другие назначения врачей. Яркие впечатления они получат от посещения «Вкусной лаборатории» на красногорском предприятии «Союзснаб».