РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 янв. Представитель Главного управления региональной безопасности Московской области проведет прием граждан в подмосковных Котельниках 13 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«13 января в общественной приемной органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Московской области в Котельниках состоится прием граждан представителем Главного управления региональной безопасности Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 62, кабинет 12. Время приема: с 10:00 до 13:00. Жители смогут записаться на прием по телефону: 8(498)742-20-10.