РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. Отличившиеся на службе в минувшем году сотрудники УМВД России по городскому округу Домодедово получили награды, также им присвоили очередные звания, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Церемония награждения прошла в пятницу на мероприятии по подведению итогов работы УМВД России по городскому округу Домодедово за 2019 год.

«Еще раз спасибо за все, что вы делаете. Наш регион безопасный, преступления, раскрываются. Проблемы, безусловно, есть, но любые проблемы решаются», – сказал председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский.

Сотрудников полиции наградили грамотами и вымпелами. Лучшим отделом полиции за 2019 год был признан отдел микрорайона Авиационный.

На подведении итогов оперативно-служебной деятельности УМВД России по городскому округу присутствовали председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский, начальник УМВД России по горокругу Юрий Бойко, городской прокурор Василий Антонов-Романовский, начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области Олег Филипенко, офицеры и сержанты УМВД России по городскому округу.