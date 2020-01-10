РИАМО - 10 янв. Жители Московского региона приняли участие в ежегодной акции «Почты России» «Письмо Деду Морозу», стартовавшей 1 декабря и продлившейся до конца новогодних каникул, они отправили более 25 тысяч писем, говорится в сообщении пресс-службы управления ФПС Московской области макрорегиона Москва.

Работники отделений связи были готовы к наплыву в новогодний период, поэтому письма Деду Морозу отрабатывали в приоритете. Некоторые отправители забывали указать адрес, а в строке получателя рисовали елочки или снежинки, но и их сотрудники «Почты России» оформляли и наклеивали марку.

«Письма в конверте с маркой можно было отправить в любом отделении почтовой связи. Кроме этого, специальные ящики «Почты Деда Мороза» были установлены на 18 станциях московского метро, в Московском планетарии, в Музее Победы на Поклонной Горе, в Мемориальном музее космонавтики и в Останкинской башне», – отмечается в материале.

«Почта России» отмечает, что не стоит забывать, что ответ придет только тем, кто правильно указал обратный адрес. Свои послания отправляли не только дети, но и взрослые.

Кроме писем с пожеланиями, в Великий Устюг отправляли самодельные конверты и открытки, рисунки, а также небольшие бумажные поделки.