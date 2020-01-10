РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Сдать натуральные новогодние ели на переработку можно в трех пунктах в Балашихе с 15 января, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Пункты откроются в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь», которая проводится по всему Подмосковью второй год. Экоакция продлится до 15 февраля. Собранные деревья направят на переработку, а из полученной щепы сделают элементы для детских площадок, которые установят в детских домах Подмосковья.

«С 15 января 2020 года на территории округа будет расположено три пункта для сбора новогодних елок, куда жители бесплатно смогут сдать деревья. По условиям на них не должно быть украшений», – сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что пункты сбора елок появятся у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный, на улице Парковой и на улице Терешковой на станции переработки отходов. Площадки оформят специальными баннерами, чтобы жители могли их узнать.

В ходе акции в 2019 году в Балашихе сдали более 500 деревьев. После переработки из них сделали детскую площадку, которую установили на территории детского дома «Непоседы».