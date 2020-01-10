РИАМО – 10 янв. Экс-вокалист британской группы Oasis Лиам Галлахер высказался по поводу воссоединения коллектива, музыкант намеревается завершить сольную карьеру после третьего альбома, сообщает Газета.ru.

«Мне только что позвонил брат, умоляя воссоздать Oasis в 2022 году, если верите в жизнь после любви, вы знаете, что делать», — написал Галлахер в Twitter.

Фанаты группы и музыканта отметили, что он может иронизировать по поводу воссоединения.

Группа Oasis распалась в 2009 году после ухода старшего брата Лиама – Ноэла. Именно он выступал автором большинства хитов музыкального коллектива. Отношения между братьями были напряженными. За это время Ноэл собрал группу Noel Gallagher’s High Flying Birds, а Лиам успел основать и распустить группу Beady Eye. Также музыкант выпустил два сольных альбома.