РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. На территории подмосковного Королева в минувшем году произошло три ДТП с участием автобусов, все три аварии совершены водителями ООО «Домтрансавто», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

На территории Королева работают четыре автотранспортных предприятия, осуществляющих перевозку пассажиров: АО «Мострансавто» филиал «Королевское ПАТП», ООО «Автотрэвэл», ООО «Ранд-Транс», ООО «Домтрансавто».

«За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания в Королеве зарегистрировано 3 учетных ДТП (в 2018 году их было 2) с участием автобусов, принадлежащих пассажирским автопредприятиям. Из них одно столкновение было совершено ООО «Домтрансавто», два наезда на пешеходов было также совершено ООО «Домтрансавто», – сказал Адамов.

В данных дорожно-транспортных происшествиях один человек погиб, двое получили ранения.

Организацией контрольно-надзорной деятельности на пассажирском предприятии ООО «Домтрансавто» в прошлом году проведено 13 выпусков на линию, привлечено к административной ответственности 13 должностных лиц, выдано 13 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В 2019 году сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 400 водителей автобусов.

Анализ ДТП показал, что причиной происшествий стали: недисциплинированность водителей и пешеходов, нарушающих ПДД, сложная дорожная обстановка (пробки, плохое состояние дорожного покрытия, недостатки в организации движения), переутомление водителей, технически неисправное транспортное средство, невнимательное отношение к другим участникам дорожного движения, недостаточно профессиональная подготовка водителей.

Для снижения аварийности сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, индивидуальную работу с каждым водителем автобусов, инструктажи и беседы. Госавтоинспекция рекомендует руководителям не принимать на работу водителей, имеющих штрафы за систематическое нарушение правил дорожного движения.