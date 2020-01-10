РИАМО - 10 янв. Расширение грузового каркаса в столице позволит и дальше снижать влияние крупного транспорта на состояние воздуха в жилых кварталах и на общественных территориях, сообщил РИАМО представитель ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Грузовой каркас уже действует в Восточном, Северо-Восточном, Северном и Юго-Восточном округах Москвы. Здесь автомобили массой более 2,5 тонн могут передвигаться только по улицам вдали от жилых районов. Чтобы попасть в жилую зону, грузовикам требуются обосновывающие въезд документы. С 1 февраля грузовой каркас запустят в Южном и Юго-Западном округах.

«Грузовой каркас позволяет снизить воздействие грузового транспорта на воздух жилых территорий за счет движения грузового транспорта на уровне, оптимально необходимом. Также грузовой каркас предотвращает необоснованный рост выбросов в атмосферный воздух вследствие неоптимальных маршрутов грузоперевозок и их количества», - сказал собеседник агентства.

По его словам, исследования «Мосэкомониторинга» показывают, что в городе последовательно снижаются выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.

«С 2010 года, по данным АСКЗА (автоматические станции контроля загрязнения атмосферы – ред.), наблюдается снижение концентраций основных загрязняющих веществ: концентрации оксида углерода - в 2,1 раза; концентрации оксида азота - в 2,1 раза; концентрации диоксида серы - в 1,4 раза; концентрации взвешенных частиц размером менее 10 микрометров - в 1,5 раза», - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что с 2010 года суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта снизился на 218 тысяч тонн. Это стало возможным благодаря совокупности мер - введению грузового каркаса, переходу на электробусы, запуску Московских центральных диаметров (наземного метро) и других.