РИАМО - 10 янв. Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении двух несовершеннолетних, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 8 января на северо-западе столицы. Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

«Мужчина задержан, с ним проводится комплекс следственных действий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сказала Иванова.