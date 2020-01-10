РИАМО - 10 янв. Ночь на пятницу в столице вошла в число самых теплых для 10 января, уже 28 дней с начала зимы в городе сохраняется положительная температура, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Прошедшая ночь в Москве войдет в историю наблюдений над погодой. Температура была положительная и составила +0,8 градуса», — говорится в сообщении.

Эта ночь вошла в пятерку ночей с положительной температурой для 10 января.

С начала сезона в столице 28 суток удерживается положительная температура. В ближайшее время устойчивого понижения температуры до отрицательных значений не ожидается.

Синоптики рассказали, ждать ли крещенских морозов и конца еврозимы в Москве>>