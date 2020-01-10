РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Предприниматели из подмосковных Люберец смогут отправить заявки на участие в конкурсе «Социальный предприниматель – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Получить финансовую поддержку в конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 2020» могут бизнесмены из Люберец, заявки принимаются до 28 февраля. К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, реализующие проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить насущные социальные проблемы», – говорится в сообщении.

Финансовая поддержка предоставляется в виде беспроцентных займов от 2 до 40 миллионов рублей с возможностью отсрочки платежей.

Конкурс «Социальный предприниматель» – проект фонда «Наше будущее». Поддержанные фондом предприниматели возрождают старинные производства, обеспечивают работой инвалидов и пожилых, открывают детские сады и медицинские центры, занимаются переработкой отходов. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте.