РИАМО – 10 янв. Второй сезон сериала «Ведьмак» увидит свет в 2021 году, в нем появятся новые ЛГБТ-персонажи, сообщает Газета.ru.

О новом сезоне популярного сериала стримингового сервиса Netflix рассказала на Reddit шоураннер картины Лорен Хиссрич.

«По словам Хиссрич, во втором сезоне «Ведьмака» среди персонажей появятся представители гендерных и сексуальных меньшинств», - говорится в сообщении.

Также в новом сезоне серила зрители смогут увидеть новых чудищ и представителей других народов мира «Ведьмака».

Премьера сериала «Ведьмак», основанного на культовой книжной серии польского автора Анджея Сапковского, состоялась 20 декабря 2019 года.