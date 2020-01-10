РИАМО - 10 янв. Английский актер Николас Холт будет играть в седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима», сообщает Газета.ru.

Холт поделился информацией в своем Instagram-аккаунте. После этого режиссер киноленты Кристофер Маккуорри подтвердил его слова.

«Фильм «Миссия невыполнима 7» выйдет в 2021 году, а премьера восьмой части боевика пройдет в 2022 году», – говорится в материале.

Главную роль в картине, по традиции, достанется Тому Крузу. Про то, какого героя сыграет 30-летний Холт, пока нет информации.

Холт известен по роли мутанта Зверя в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и роли зомби в фильме «Тепло наших тел».