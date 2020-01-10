РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Конкурсы и викторины для детей проведут на сцене «Бульвара Пехорка» в Балашихе 12 января в ходе новогодней игровой программы «Зимней сказочной порой», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«12 января в рамках мероприятия «Зимней сказочной порой» пройдет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, для детей организуют веселые конкурсы, викторины и эстафеты. Также все вместе они смогут поиграть и потанцевать. Начало запланировано на 15:00», – говорится в сообщении.

Новогодняя программа пройдет на сцене «Бульвара Пехорка» по адресу: Балашиха, улица Советская, дом №10А рядом с ТЦ «Пирамида».