РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Учебный склон горнолыжного комплекса «Красная горка» в подмосковном Подольске заработает 11 января, его засыпали искусственным снегом, также установили подъемник, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«Учебный склон на горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске оснежили, установили подъемник с канатной дорогой. 11 января здесь начнет заниматься детская горнолыжная школа с инструкторами. Завтра также будем сыпать снег на тюбинговую трассу, так как синоптики обещают понижение температуры», – сказал Сабуров.

По его словам, после оснежения тюбинговой трассы приступят к подготовке основного склона. Скорость подготовки зависит от погоды.

Оснежать учебный склон начали в ночь с 27 на 28 декабря. К новому сезону приобрели новое австрийское оборудование – три снегогенератора и насосную станцию в лизинг. Также 1 декабря 2019 года высадили 33 шестиметровые сосны, постарались создать новогоднюю атмосферу для жителей. Всего в модернизацию комплекса вложили около 18,5 миллиона рублей, это 30% от планируемой суммы.