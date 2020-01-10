РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» ТиНАО Москвы недалеко от Подольска 12 января пройдет программа, посвященная юмористическим произведениям русских писателей, сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на встречу с творчеством русских писателей и поэтов, чьи произведения пронизаны иронией, юмором и сатирой. В программе антология юмора от Дениса Давыдова до Владимира Высоцкого. В программе примут участие чтецы и артисты театральных творческих объединений, барды, современные авторы юмористических произведений. Зрителям представится возможность активно проявить себя в поэтических и театральных играх», – говорится в сообщении.

Прозвучат басни Ивана Дмитриева, стихи и эпиграммы участников литературного клуба «Арзамас»: Петра Вяземского, Александра Пушкина, Василия Пушкина, Дениса Давыдова, «Смех сквозь слезы» Николая Гоголя, шуточные рассказы Антоши Чехонте, юмористические произведения Ильфа и Петрова, горькая ирония Михаила Булгакова, «Одесские рассказы» Исаака Бабеля и авторские песни Владимира Высоцкого. Подобрано богатое наследие русской литературы, и поныне любимое и востребованное в современном обществе.

Мероприятие состоится 12 января, начало в 15:00. Вход по билетам в парк.