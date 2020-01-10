РИАМО - 10 янв. Супруга принца Гарри Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду, сообщает Газета.ru.
«Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи», - говорится в материале.
Арчи находился в Канаде под присмотром няни.
Информация подтверждена пресс-секретарем супружеской четы.
Ранее пара заявила об отказе от королевских дел из-за желания уделять больше времени своему сыну в Северной Америке. Также они сказали, что будут продолжать поддерживать королеву.
Принц Гарри и Меган Маркл отойдут от королевских дел в течение нескольких дней>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии