РИАМО - 10 янв. Супруга принца Гарри Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду, сообщает Газета.ru.

«Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи», - говорится в материале.

Арчи находился в Канаде под присмотром няни.

Информация подтверждена пресс-секретарем супружеской четы.

Ранее пара заявила об отказе от королевских дел из-за желания уделять больше времени своему сыну в Северной Америке. Также они сказали, что будут продолжать поддерживать королеву.

Принц Гарри и Меган Маркл отойдут от королевских дел в течение нескольких дней>>