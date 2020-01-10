РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» за 2019 год было совершено 24 убийства, раскрываемость таких преступлений составила 77,8%, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу в МУ МВД России «Люберецкое» подвели итоги работы сотрудников за 2019 год.

«В 2019 году на 9,1% было больше совершено убийств, чем в 2018 году. Всего таких преступлений было выявлено 24 за 2019 год, а в 2018 году – 22. Изнасилований было 11 в 2019 году и 5 в 2018 году. Уголовным розыском принимаются меры к раскрытию данных преступлений», – сказал Жигалов.

Он отметил, что по итогам года раскрываемость убийств составила 77,8%.