РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по Московской области (ВОРДИ) 11 января проведет в Балашихе встречу-консультацию для родителей и законных представителей, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщается на странице центра помощи «МногоМама Железнодорожный» в соцсети «Вконтакте».

«11 января в 11:00 региональное отделение ВОРДИ приглашает к участию родителей и законных представителей, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью, родственников, добровольцев и специалистов, неравнодушных сограждан – кому интересно узнать о целях и задачах организации и, возможно, подключиться к нашей общественной работе, создать новые проекты, направленные на улучшение качества жизни инвалидов и членов их семей», – говорится в сообщении.

Встречу проведет председатель правления регионального отделения ВОРДИ Наталья Авилочева.

Мероприятие пройдет по адресу: Балашиха, Проспект Ленина, дом №21 (помещение центра помощи и поддержки семей с детьми-инвалидами «Спорт и творчество»).

Записаться на встречу можно в WhatsApp по номеру: 8(926)538-08-90.