РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в 2019 году почти на 58% сократилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу в МУ МВД России «Люберецкое» подвели итоги работы сотрудников за 2019 год.

«В структуре преступности сократилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на 57,9% в 2019 году. Всего таких преступлений в минувшем году было зарегистрировано 8, а в 2018 году – 19. Грабежей в 2019 году было 62, а в 2018 году – 81. Количество таких преступлений сократилось на 23,5%», – сказал Жигалов.

Он отметил, что в 2019 году было совершено 23 разбойных нападения, а в 2018 году – 29.