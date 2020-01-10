РИАМО - 10 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий Московской епархией Русской православной церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли традиционную Губернаторскую рождественскую елку, в празднике принимают участие более 1,1 тысячи детей из 64 муниципальных образований, передает корреспондент РИАМО.

На елку в дом правительства Московской области приглашены дети, проявившие выдающиеся способности в науке, искусстве и спорте. После интерактивной программы с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству дети посмотрят представление «Добрый свет Рождества».

«Хочу поздравить вас с Новым годом, Рождеством! Скоро начинается вторая часть учебного года, хочу пожелать, чтобы все, что задумано, у вас получалось. А все получается, когда работаешь, трудишься. <...> Здоровья, успехов и побед», - сказал Воробьев.

Он добавил, что для каждого ребенка подготовлен подарок.

«Хотел бы от себя и от имени собравшихся здесь детей Подмосковья поблагодарить за то, что впервые в истории Московской области Рождественская елка проводится в доме правительства. Дорогие дети, вы сегодня представляете нашу дорогую Московскую область и Московскую епархию. Мы отмечаем великий праздник Рождества Христова. В этот день мы должны задумать что-то, чтобы Христос во имя этого праздника исполнил ваше желание. Поздравляю вас с великим праздником», - отметил Ювеналий.

В мероприятии принимают участие более 1,1 тысячи детей из 64 муниципалитетов.

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