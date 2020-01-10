РИАМО - 10 янв. В Подмосковье подключат порядка 170 километров новых линий освещения вдоль региональных дорог до конца января, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Около 170 километров новых линий наружного освещения, построенных более чем на 150 участках региональных дорог в 30 муниципалитетах, будут введены в эксплуатацию до конца января», – говорится в сообщении.

На территории области ранее подключили порядка 30% участков. На сегодняшний день линии заработали на 44 дорогах регионального значения, подключить все новые линии освещения в полном объеме планируется до середины февраля.

Строительство наружного освещения реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году на региональной сети построили порядка 320 километров наружного освещения, что позволило повысить безопасность участников дорожного движения и снизить аварийность на дорогах региона.