РИАМО - 10 янв. Авиакомпания «ИрАэро» из Иркутска потребовала возместить АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) убытки, связанные с плохим техническим состоянием самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает «Интерфакс».

«Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 миллиарда рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 - с 2016 года», - говорится в материале.

«ИрАэро» имеет девять самолетов SSJ-100 в своем парке, но полноценно использовать можно только пять. Четыре воздушных судна находятся в плохом состоянии. Один из них не используется уже три года и служит только как поставщик запчастей.

В сумму ущерба вошли расходы на содержание и ремонт самолетов, потраченные средства из-за отмен рейсов и неполученная прибыль с начала использования лайнера в 2016 году. В случае, если акционерное общество не выплатит убытки, то авиакомпания намерена подать на него иск в арбитражный суд.

Сотрудники пресс-службы авиакомпании подтвердили, что на данный момент используются только пять самолетов, но от комментариев по поводу возмещения убытков в 1,9 миллиарда рублей воздержались.

В свою очередь, иск в арбитражный суд столицы подали ГСС к авиакомпании «ИрАэро» 30 декабря. Причины этого пока не ясны. Запрошенная сумма насчитывала 941,4 миллиона рублей.

Ранее у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «ИрАэро» взяла в лизинг девять SSJ-100, четыре из которых были новыми, а другие – раньше использовали авиакомпании Red Wings и «Ямал».

На протяжении двух прошлых лет ГТЛК подала несколько исков к «ИрАэро» из-за долгов за аренду SSJ-100. Все дела закончились мировыми соглашениями.

Генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин рассказал, что главная проблема самолета - его двигатели, которые имеют неполадки, поэтому самолеты не отрабатывают стандартный налет, который составляет 202 часа в месяц.