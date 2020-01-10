РИАМО – 10 янв. Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что, по ее мнению, президент России Владимир Путин является сильным лидером, а президент США Дональд Трамп – подражателем, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По ее мнению, два политика очень сильно отличаются. Путин, на ее взгляд, является сильным лидером, который всегда руководствуется интересами страны», — говорится в сообщении.

Трампа Стоун назвала подражателем и отметила, что он манипулирует другими главами государств. Актриса также сомневается, что Трампа переизберут на пост президента в 2020 году.