РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Волонтеры Подольского благочиния отправили машину подарков к Рождеству Христову детям из двух сел Тверской области, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Из нашей «Лавки добра» выехала машина с доброй помощью в село Уницы Тверской области. Подарки, присланные волонтерским движением «Милосердие – Подольск», получили дети двух сел – Уницы и Савцыно. Настоятель храма Живоначальной Троицы в селе Уницы отец Александр поблагодарил волонтерское движение Подольского благочиния и всех, кто помог организовать праздник», – говорится в сообщении.

Радость, свет праздника останется в сердцах маленьких детей и односельчан надолго. Зимние каникулы еще продолжаются, а значит, пригодятся и спортинвентарь, и настольные игры, и занимательные книги, и развивающие игрушки, заботливо собранные в Подольске и отправленные в уницкие детсад и школу.

В селе Уницы накануне рождественских праздников взрослые и детвора воскресной школы при храме Живоначальной Троицы готовили костюмы, делали декорации, рисовали афишу, разучивали роли. В день Рождества Христова дали представление кукольного спектакля. Дети уже четвертый год с удовольствием готовят спектакли вместе с батюшкой и учителями школы. В этом году вертепное представление называлось «Дары волхвов». Отец Александр Рычков исполнял обязанности звукорежиссера, а матушка Светлана – режиссера-постановщика. Активное участие приняла школьная учительница, волонтер, уехавшая работать в Уницы.

Потом Дед Мороз со Снегурочкой играли с детьми у елки, загадывали хитрые загадки, водили хороводы. С колядками дети прошли по селу, делясь радостью праздника. Посетили больных и престарелых, которые в этот день не смогли прийти на службу и праздник.