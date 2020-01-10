РИАМО - 10 янв. Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «Счастье в Тушино», застройщик также выполнил обязательства по озеленению и благоустройству дворовой территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Счастье в Тушино» – монолитный 19-этажный двухсекционный дом. В здании 198 квартир, сейчас все квартиры распроданы. Общая реализуемая площадь объекта – около 12,8 тысячи квадратных метров, в том числе 10,8 тысячи квадратных метров жилья», — говорится в сообщении.

Предусмотрен подземный паркинг на 93 машино-места, еще 26 мест оборудовано на наземной гостевой парковке. В пешей доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, торгово-развлекательные центры и многие другие социально значимые объекты, станция метро «Сходненская» и парки.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, застройщик выполнил обязательства по озеленению и благоустройству дворовой территории. Установлена детская площадка, оборудованы тротуары и зоны отдыха, разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.