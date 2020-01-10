РИАМО – 10 янв. Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.

«Данный вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы на территории Китая. Специалисты сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить вид», – говорится в материале.

Китайские веслоносы являлись одним из двух видов древнейшего семейства лучеперых рыб – они обитали на Земле еще 34-75 миллионов лет назад. Длина его тела могла превышать 3 метра, а масса тела – 300 килограммов.

Вид, который долгое время находился на грани вымирания, окончательно исчез между 2005 и 2010 годами. В последние годы ученые безрезультатно искали рыбу, но обнаружить гигантов не удалось.

Причиной полного вымирания веслоносов стала фрагментация среды обитания из-за строительства плотин.