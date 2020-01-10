РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска возобновили начатую в прошлом году санитарную обрезку деревьев, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация МБУ «ПКБ» продолжает работы по санитарной обрезке деревьев в микрорайоне Климовск. Вчера (9 января – ред.) работы возобновились вдоль проезжей части проспекта 50 Лет Октября. Объем работ большой, деревья не обрезались продолжительное время», – говорится в сообщении.

В начале декабря 2019 года МБУ «ПКБ» завершила работы по обрезке деревьев вдоль проезжей части улицы Заводская и приступила к обрезке деревьев вдоль проезжей части проспекта 50 Лет Октября.