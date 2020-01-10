РИАМО - 10 янв. В пилотном образовательном туристическом проекте «Город открытий», который проходил в Москве на новогодних праздниках, приняли участие 320 детей в возрасте от девяти до 15 лет, во время поездки ребята посетили более 25 площадок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В столице побывали 26 делегаций из 17 регионов России и городов ближнего зарубежья, в числе которых республики Крым, Калмыкия и Башкортостан, Карачаево-Черкесская и Удмуртская республики, Пермский и Красноярский края, Брянская, Липецкая, Тверская, Псковская, Новгородская, Курганская, Свердловская, Омская и Орловская области.

«В их число (площадок – ред.) вошли профильные организации, вузы, креативные кластеры, высокотехнологичные компании, образовательные институты, а также Третьяковская галерея, Еврейский музей и центр толерантности, стадион «Спартак», парк «Зарядье», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. <…> Кроме того, дети побывали на елке мэра Москвы в Гостином дворе и на новогоднем представлении в Кремлевском дворце», - говорится в материале.

Председатель московского комитета по туризму Екатерина Проничева добавила, что в столице создали все условия, чтобы приезжие ребята смогли попробовать себя в разных профессиях, совмещая развитие навыков с отдыхом и культурным обогащением.

В рамках программы было разработано восемь образовательно-туристических маршрутов, в частности, «Транспорт и космос», «Урбанистика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Креативные индустрии» и другие.