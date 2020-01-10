РИАМО - 10 янв. В столице 11 января ожидается снегопад, за сутки может выпасть до 6 сантиметров снега, а по всему Московскому региону утром 12 января максимальная высота снежного покрова может составить 5-7 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«После полуночи 11 января небольшой снег начнется на территории новой Москвы, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1-2 сантиметра снега. Днем 11 января влияние циклона сохранится, и в Москве выпадет еще около 2 сантиметров снега, на территории новой Москвы — 2-4 сантиметра», — говорится в сообщении.

В Московском регионе в течение суток сохранится отрицательная температура, и благодаря этому снег не растает. Высота снежного покрова в регионе к утру 12 января не превысит 5-7 сантиметров.

Ранее синоптики сообщали, что 12 января в Москве ожидается дождь, из-за которого снег будет таять.