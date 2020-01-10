РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину по подозрению в совершении кражи товара в гипермаркете «Глобус», в отношении нее возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

По сигналу «Тревога» группа задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехала в охраняемый гипермаркет в Климовске.

«На месте сотрудники Росгвардии задержали одну из посетительниц магазина, которая на кассе самообслуживания оплачивала не весь товар, лежащий в ее корзине. Вычислить злоумышленницу помогли бдительность охранников и записи с камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Задержанной оказалась ранее не судимая 39-летняя местная жительница», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.